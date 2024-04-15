Полиция в РФ сможет получать данные об опасных лицах с психическими расстройствами

Медики и полицейские в РФ смогут обмениваться данными об опасных лицах с психическими расстройствами, склонных к совершению опасных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Согласно информации агентства, инициатором законопроект выступил Минздрав РФ. Законопроект предусматривает внесение изменений в законы «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О полиции», а также «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

По словам источника, правительственная комиссия поддержала законопроект.

До этого юрист Артем Мугунянц в разговоре с Daily Storm рассказал, что трансгендеры смогут избежать мобилизации, поскольку медицинская комиссия зачастую признает их негодными к военной службе. Эксперт пояснил, что мужчины, которые решили поменять пол и стать женщинами, не подлежат мобилизации.

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