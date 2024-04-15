Россиянин отстреливался от полицейского из ружья

В Ленинградской области 49-летний житель Гатчинского района проявил агрессию в адрес сотрудников полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в городе Коммунар 14 апреля. По версии следствия, сотрудник полиции прибыл по адресу вызова, чтобы задержать нарушителя общественного порядка. Вместо того, чтобы успокоиться, мужчина начал стрелять в правоохранителя из принадлежавшего ему ружья.

На место ЧП пришлось вызвать подкрепление. Злоумышленника задержали прибывшие бойцы Специального отряда быстрого реагирования «Гранит» Росгвардии. Мужчина помещен под стражу.

В результате инцидента пострадавших нет.

Похожий случай произошел в Подмосковье — там мужчина открыл стрельбу по отряду полиции, который поджидал подозреваемого в предполагаемом месте передачи партии наркотиков.

Ранее во Владивостоке задержали пешехода с револьвером, который бросался на машины.