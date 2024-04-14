Экс-глава МИД Украины объяснил, зачем РФ обстреливает энергосистему

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что Россия делает из Украины «чемодан без ручки» для Европы, обстреливая энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», — сказал он.

Экс-министр добавил, что, нанося удары по инфраструктуре, Кремль придерживается определенной стратегии, согласно которой Москва начнет переговоры с Киевом, когда Украина лишится поддержки со стороны Европы.

До этого сообщалось, что украинская компания вдвое увеличила импорт электроэнергии из-за рубежа.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удары России по энергообъектам Украины являются ответом Киеву.