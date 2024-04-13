Врачи вытащили живого червя из глаза женщины

Врачи извлекли из глаза жительницы Конго живого червя, женщина два года прожила с паразитом и не испытывала никаких болезненных ощущений. Об этом сообщает Mirror.

28-летняя жительница города Басанкусу обнаружила уплотнение в глазу, она обратилась за медицинской помощью, в ходе обследования офтальмологи обнаружили, что под верхним веком глаза отложил личинку червь.

Паразит жил в организме африканки почти два года. Все это время женщина не замечала никаких симптомов, кроме странного образования в углу глаза, которое могло перемещаться.

Врачам пришлось удалять живого червя, пациентка рассказала, что она часто употребляет в пищу мясо крокодила, от которого и могла заразиться паразитом.

Жителю Саратова удалили червя из лобной области. Паразит мог попасть в организм россиянина из-за укуса комара, из-под кожи лба мужчины извлекли живого гельминта рода дирофелярии длиной 12 сантиметров.

Ранее живого червя длиной 8 см извлекли хирурги из мозга женщины.