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Кинолог объяснил, почему дружелюбие собаки может быть опасным для нее самой

Кинолог Голубев: дружелюбие собаки может обернуться для нее неприятностями

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gpointstudio/freepik.com

Когда собака открыта для общения — это радость для хозяина, однако чрезмерное дружелюбие может обернуться неприятностями для самого питомца. Об этом в интервью РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он подчеркнул, что в данном случае необходимо заниматься коррекцией поведения.

Эксперт объяснил, что слишком дружелюбные собаки при общении с другими питомцами не подают сигналов примирения, а вместо этого сразу вступают в игру. При этом, по его словам, другая собака может воспринять такое поведение, как агрессию.

«Кроме того, слишком общительные собаки могут приставать к незнакомым людям, некоторые из которых не любят животных или боятся их. Это может вызвать недоброжелательное отношение к вашему питомцу», — продолжил Голубев.

Он добавил, что питомца необходимо поощрять за спокойное поведение, а при контакте с сородичами спрашивать разрешения владельца.

До этого Голубев отмечал, что воспитание, в отличии от дрессуры, требуется всем собакам.

По словам эксперта, специальные команды могут и не понадобиться собаке в ее жизни. Однако можно научить питомца не прыгать на хозяина, не тянуть поводок и уметь вести себя в общественных местах. Воспитанное животное может и не знать специальных команд, но будет ориентироваться на хозяина, знать свою кличку, без проблем гулять на улице и жить по правилам, установленным в доме.

Ранее кинолог рассказал, какой метод нельзя использовать для наказания собак.

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