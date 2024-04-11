Россиянка работала косметологом без лицензии и стала фигуранткой уголовного дела

В Южно-Сахалинске правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы, которая занималась предпринимательской деятельностью без лицензии. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Женщина открыла бизнес, в рамках которого работала парикмахером. Позже сахалинка решила расширить сферу деятельности и занялась оказанием косметологических услуг, не имея необходимого образования.

«Она сама в качестве косметолога вела прием клиентов, консультировала их, а также выполняла косметологические процедуры: чистку и массаж лица, пилинг, инъекционную косметологию и аппаратные процедуры», — говорится в сообщении издания.

При этом фигурантка знала, что подобную деятельность может осуществлять только медработник при наличии соответствующей квалификации и лицензии. На незаконных процедурах женщина заработала более 10 млн рублей.

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