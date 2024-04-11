Украинские войска обстреляли село в Белгородской области

Село Красное, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны украинских войск. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, специалисты зафиксировали повреждения кровли и фасадов в трех частных домовладениях на территории населенного пункта. Также незначительный ущерб был нанесен двум хозяйственным постройкам.

«Никто из мирных жителей не пострадал», — уточнил глава области.

Он добавил, что в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Кроме того, продолжается подомовой обход попавших под обстрел территорий.

Днем 11 апреля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по брянскому селу Демьянки. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки четыре жилых домовладения получили повреждения. То же касается нескольких хозяйственных построек.

За несколько часов до этого в небе над Брянской областью был сбит украинский дрон. В министерстве обороны страны подчеркнули, что ВСУ пытались нанести удар по российскому региону при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали автобусы с людьми в Белгородской области.