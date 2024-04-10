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В Петербурге из СИЗО освободили краеведа

Краеведа Витушкина, обвиняемого в реабилитации нацизма, отпустили из СИЗО

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Краеведа Дмитрия Витушкина, обвиняемого в реабилитации нацизма, отпустили из СИЗО. Об этом сообщает газета »Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Несмотря на освобождение из СИЗО, обвинения против ученого не сняты — вместо содержания в следственном изоляторе, Витушкину назначили бессрочный запрет определенных действий на весь период предварительного расследования.

Краеведу запрещено выезжать без разрешения следователя за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пользоваться Интернетом, а также посещать массовые мероприятия. Кроме того, Витушкину запретили общаться с потерпевшими по делу, свидетелями и другими подозреваемыми.

До этого Замоскворецкий суд Москвы оставил под арестом в СИЗО авторов постановки «Финист Ясный Сокол» режиссера Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук до 4 мая включительно.

Ранее режиссера Беркович отпустили из СИЗО проститься с бабушкой-писательницей.

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