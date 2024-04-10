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Сотрудники ФСИН с ранениями смогут вернуться к работе без ограничений

Андрей Турчак: рабочая группа по СВО внесла законопроект о работниках ФСИН

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Пресс-служба «Единой России»

Рабочая группа по СВО разработала законопроект о возможности сотрудников ФСИН, которые получили ранения, вернуться в систему исполнения наказаний после участия в СВО, рассказал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По его словам, многие сотрудники с ранениями в результате участия в СВО не могут вернуться к работе по медицинским вопросам.

Он добавил, что многие инициативы рабочей группы по СВО уже работают.

Турчак отметил, что ряд законопроектов в данный момент находится на рассмотрении в Госдуме, а еще несколько согласуются с правительством.

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