Сотрудники ФСИН с ранениями смогут вернуться к работе без ограничений

Рабочая группа по СВО разработала законопроект о возможности сотрудников ФСИН, которые получили ранения, вернуться в систему исполнения наказаний после участия в СВО, рассказал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По его словам, многие сотрудники с ранениями в результате участия в СВО не могут вернуться к работе по медицинским вопросам.

Он добавил, что многие инициативы рабочей группы по СВО уже работают.

Турчак отметил, что ряд законопроектов в данный момент находится на рассмотрении в Госдуме, а еще несколько согласуются с правительством.