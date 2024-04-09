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Мужчина вышел из дома за подарком для матери и оказался в тюрьме

Daily Star: британец пошел за подарком матери, но совершил преступление и попал в тюрьму

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Merseyside Police

В Англии мужчина вышел из дома, чтобы купить подарок матери, но в итоге оказался в тюрьме, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, мужчина по имени Томас Тейлор ночью вышел из дома, чтобы якобы купить подарок для своей матери. По пути в магазин британец выпил алкоголь и напал на курьера, доставлявшего еду, отобрав у него электрический велосипед и телефон. За этим наблюдал проезжавший мимо водитель такси, вызвавший полицию.

Тейлор был арестован спустя некоторое время, при обыске у него нашли упаковку с кокаином. На допросе он рассказал, что употреблял наркотики и алкоголь. Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Томас признал себя виновным в грабеже и хранении наркотиков и был приговорен судом к тюремному заключению на два года и два месяца.

«Он семейный человек, но меняется, когда он пьет алкоголь или принимает наркотики. Если это изменить, вполне возможно, что его жизнь изменится тоже», — прокомментировал адвокат британца.

Ранее в Венесуэле преступник сбежал из тюрьмы под видом женщины.

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