Вода стала убывать из Орска

Вода начинает убывать после прохождения пика паводка, который затопил город Орск Оренбургской области. Об этом сообщает мэр города Василий Козупица в эфире телеканала «Россия 24».

«Вода падает разных районах по-разному. В Старом городе — почти на метр, в 6-м микрорайоне — до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, и мы можем ожидать, что он начнет убывать», — заявил Козупица.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в подтопленном паводками городе Орске Оренбургской области стали постепенно восстанавливать подачу электроэнергии.

В Оренбуржье из-за паводка вода затапливает все больше домов. Всего залило уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Оренбурге включили сирену тревоги, уровень воды в городских реках стремительно приближается к критическому. Депутат Госдумы от региона Нина Останина рассказала «Газете.Ru», что люди не могут дозвониться по телефонам, которые власти предоставили для связи, а чиновники «не научились вступать в диалог».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.