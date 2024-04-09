На Урале пенсионерка оказалась заблокирована в заваленной мусором квартире

В Миассе спасатели помогли пенсионерке, которую завалило в квартире вещами и мусором. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области.

Инцидент произошел 8 апреля в доме по улице Ильмен-Тау. Соседи услышали из-за двери крик пожилой женщины и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и обнаружили за ней помещение, до потолка заваленное мусором, стройматериалами, запасами продуктов.

«Пожилую женщину спасатели обнаружили под завалом вещей в коридорчике напротив туалета», — рассказали в ПСС.

На пострадавшую упало несколько листов оконного стекла. После высвобождения пенсионерка не смогла вспомнить, что случилось. Спасатели передали пенсионерку сотрудникам скорой помощи, которые забрали ее в больницу.

Вместе с женщиной проживает ее сын, на момент ЧП мужчина дома отсутствовал.

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