«Люди плачут, к ним никто не приехал»: депутат Госдумы — о затопленном Орске

Предостережения от участия в массовых акциях от прокуратуры и угрозы арестами для жителей затопленного Оренбуржья недопустимы. Так в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы от региона Нина Останина прокомментировала сообщение прокуратуры. Депутат рассказала, что сейчас находится в селе Малый Кумачек, где подтопило улицы и жилые дома.

«Если прокуратура такую позицию займет, конечно, это будет печально. Я постараюсь сейчас выяснить в администрации, что это за история, что это за акции несанкционированные. Переговорим с прокуратурой. Я думаю, что это крайне неуместно сейчас. Вот приехали в поселок Малый Кумачек. Буквально за 30 минут собрался поселок, потому что народ возбужденный. Мне думается, что сегодня никакие силовые методы не удобны. С людьми надо разговаривать, я это вижу.

Останина подчеркнула, что из-за паводков жители села остались без электричества, газа и воды. За четыре дня к ним никто не приехал, отметила депутат.

«Подтопленное село, нет света четыре дня, нет газа, нет воды и не ходит транспорт. Те, кто работает, не могут даже на работу уехать. Ни одно транспортное средство не ходит, такси ехать отказываются. Еще проблемы у тех домохозяйств, где есть домашние животные. Подтопило, сена нет, кормить нечем. Вот подошли и плачут здесь. За 4 дня никто не приехал [к ним]. Какая тут прокуратура? С людьми говорить надо», — заключила она.

До этого прокуратура Оренбургской области выложила предостережение в связи с призывами к участию в массовых акциях из-за прорыва дамбы в Орске. За участие гражданам грозит административный арест, сообщили в ведомстве.

К 8 апреля из-за прорыва дамбы в Орске оказались затоплены Старый город, поселки Никель, Строитель, Лесоторговый. В самом Оренбурге также подтоплено два микрорайона, три населенных пункта и 17 садовых товариществ. С 7 апреля в Оренбуржье действует режим ЧС федерального характера. Затоплены более 10 тысяч домов.

По словам волонтеров, которые помогают спасателям, в домах по-прежнему остается много людей. В чатах появились группы, где запертые в домах жители пишут свои адреса и ждут спасения.

Ранее «Газета.Ru» писала, что происходит в Орске после прорыва дамбы.