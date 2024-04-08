Аэропорт Южно-Сахалинска приостановил работу из-за сильного тумана

Сильный туман нарушил работу международного аэропорта Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТАСС.

Туман привел к очень плохой видимости. В результате этого аэропорт не может выпускать и принимать воздушные суда. Все рейсы сейчас задержаны, самолеты, летевшие в Южно-Сахалинск из Москвы, Красноярска и Новосибирска сначала вынуждены были кружиться над Татарским проливом, а затем были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровске.

Ожидается, что спустя несколько часов температура воздуха прогреется, что приведет к ослаблению тумана.

До этого сообщалось, что летевшие в Самару самолеты сели в Казани из-за метеоусловий.

30 марта суда приостановили выход в акваторию Сочи из-за сильного тумана.

9 марта судоходство через Босфорский пролив было приостановлено из-за тумана.

Ранее в США 158 машин столкнулись из-за «супертумана».