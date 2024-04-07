В МАГАТЭ отреагировали на атаку беспилотников на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси охарактеризовал атаку беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) безрассудной и призвал как можно скорее прекратить подобные действия в отношении энергообъекта. Его слова приводит пресс-служба организации в соцсети X.

«Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе», — указывается в заявлении.

Гросси утверждает, что столь безрассудные атаки существенно повышают риск серьезной ядерной аварии и должны немедленно прекратиться.

По оценке экспертов агентства, нанесенные дронами повреждения на блоке №6 не повлияли на ядерную безопасность ядерной установки.

До этого постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины Запорожской атомной электростанции нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее Гросси.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям властей Украины Родион Мирошник назвал бредом заявления МАГАТЭ об ударах Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС без обозначения источника атак.

Ранее постпред РФ отреагировал на атаку украинских войск на Запорожскую АЭС.