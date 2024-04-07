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Синоптики предупредили жителей Курганской области о скором пике половодья

Росгидромет: пик половодья произойдет в Курганской области через неделю

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Shutterstock/sunakri

Вода начнет подниматься в Тоболе через 2-3 дня, через неделю в Курганской области будет пик половодья. Об этом заявил в ходе заседания правительственной комиссии глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков, чьи слова передает ТАСС.

«Через двое-трое суток, то есть 8-9 апреля, по предварительным расчетам Росгидромета [поднимется уровень] реки Тобол у поселка Звериноголовское», – предупредил Шумаков. По его словам, жителям стоит готовиться к резкому подъему уровня воды с подтоплением территорий, находящихся в пределах речных пойм.

Глава ведомства также отметил, что 10-12 апреля волна паводка достигнет города Кургана.

Отмечается, что в зоне возможного подтопления находится свыше 60 населенных пунктов. Власти региона организовали для жителей Курганской области превентивную эвакуацию из-за ухудшающихся прогнозов по паводку.

До этого Шумаков заявил, что пик паводка достигнет Оренбурга к 10 апреля.

Ранее Росгидромет дал неутешительный прогноз по Тюменской области.

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