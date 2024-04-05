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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино и поселок Красное в Белгородской области

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Шебекино и поселок Красное в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Шебекино, в районе объездной дороги, в поле FPV-дроном атаковал трактор. В результате взрыва машина полностью сгорела, пострадал механизатор. Мужчина получил ссадины в районе левой кисти. В больнице ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

«Дальнейшее лечение пострадавший будет получать амбулаторно», — написал чиновник.

Он заявил, что поселок Красное подвергся обстрелу. Различные повреждения получили три домовладения — выбиты окна, посечены фасады и заборы, также посечены баня, гараж и два легковых автомобиля.

Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы.

5 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные совершили обстрел поселка Суземки.

По его словам, трое местных жителей получили ранения. Также повреждения получили административное здание, храм и несколько легковых автомобилей.

Ранее в Кремле объяснили идею Путина о создании «санитарной зоны» между Россией и Украиной.

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