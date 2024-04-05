ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Шебекино и поселок Красное в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Шебекино, в районе объездной дороги, в поле FPV-дроном атаковал трактор. В результате взрыва машина полностью сгорела, пострадал механизатор. Мужчина получил ссадины в районе левой кисти. В больнице ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
«Дальнейшее лечение пострадавший будет получать амбулаторно», — написал чиновник.
Он заявил, что поселок Красное подвергся обстрелу. Различные повреждения получили три домовладения — выбиты окна, посечены фасады и заборы, также посечены баня, гараж и два легковых автомобиля.
Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы.
5 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные совершили обстрел поселка Суземки.
По его словам, трое местных жителей получили ранения. Также повреждения получили административное здание, храм и несколько легковых автомобилей.
Ранее в Кремле объяснили идею Путина о создании «санитарной зоны» между Россией и Украиной.