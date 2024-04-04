Российский суд огласил приговор уроженке Украины по делу о госизмене

Верховный суд Мордовии приговорил к 12 годам колонии 31-летнюю уроженку Украины Надежду Харченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным «Инфо-РМ», Харченко родилась в Донецкой области.

По данным суда, весной 2023 года подсудимая собирала информацию о сотрудниках российской спецслужбы, объектах военной и критической инфраструктуры региона. Все данные она планировала передать Службе безопасности Украины (СБУ).

Харченко задержали оперативники при попытке проведения тайниковой операции. Во время следствия она полностью признала вину и раскаялась. В итоге суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

До этого жителя Омска, который работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК), приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену и шпионаж в пользу Германии.

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