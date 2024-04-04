Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский суд огласил приговор уроженке Украины по делу о госизмене

В Мордовии суд приговорил уроженку Украины к 12 годам колонии за госизмену

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

Верховный суд Мордовии приговорил к 12 годам колонии 31-летнюю уроженку Украины Надежду Харченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным «Инфо-РМ», Харченко родилась в Донецкой области.

По данным суда, весной 2023 года подсудимая собирала информацию о сотрудниках российской спецслужбы, объектах военной и критической инфраструктуры региона. Все данные она планировала передать Службе безопасности Украины (СБУ).

Харченко задержали оперативники при попытке проведения тайниковой операции. Во время следствия она полностью признала вину и раскаялась. В итоге суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

До этого жителя Омска, который работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК), приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену и шпионаж в пользу Германии.

Ранее россиянин сел на 10 лет за попытку переметнуться на сторону ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами