Назван срок снижения заболеваемостью ОРВИ в России

Сезонный рост заболеваемостью острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), ковидом и гриппом в России должен ослабнуть к концу апреля. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«На сегодняшний день заболеваемость снижается, с предыдущей неделей снижение больше, чем на 13%, и по ковиду, и по сумме ОРВИ и гриппа... Надеемся, что к концу апреля, как это и бывало, ситуация с сезонным подъемом острых респираторных вирусных инфекций сойдет на нет», — сказала Попова.

По ее словам, с майских праздников начнется рост заболеваемости кишечными вирусами, поскольку в этот период люди выбираются на природу, устраивают пикники, готовят еду на улице, забывают мыть руки и продукты.

До этого Попова сообщила, что эксперты предупреждают о вероятном пандемическом распространении холеры в мире. Она отметила, что лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, денге остаются эпидемиологическими рисками. Также во многих странах мира наблюдается неблагополучная ситуация с чумой, добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее в Санкт-Петербурге продлили ограничения по COVID-19.