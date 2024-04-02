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Депутат Василькова объяснила важность включения промкластеров в реестр Минпромторга

В России появился первый химический межрегиональный промышленный кластер

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Shutterstock

В России появился первый химический межрегиональный промышленный кластер, сформированный на базе химических предприятий Иркутской и Омской областей, а также Башкирии, Чувашии и Марий Эл. Об этом рассказала член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.

Парламентарий отметила, что благодаря совместной работе Экспертного совета по развитию химической промышленности, Минпромторга России, правительства Иркутской области и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России первый в России межрегиональный промышленный химический кластер включен в реестр Минпромторга России.

«Уже сегодня в состав участников кластера входят 11 предприятий и количество будет расширяться», — сказала депутат.

Как уточнила Василькова, включение промышленных кластеров в реестр Минпромторга России позволит их участникам претендовать на различные виды господдержки, такие как льготное кредитование, снижение страховых взносов, субсидии на закупку стартовых партий продукции и упрощение администрирования.

По ее мнению, эти меры поддержки помогут ускорить процесс выпуска новых продуктов, уменьшить стоимость их производства, сформировать новые кооперационные связи, а также создать дополнительные стимулы для повышения инвестиционной активности бизнеса.

Она подчеркнула, что кластер даст новый экономический импульс развития регионов, а также укрепит технологический суверенитет страны.

«Запуск межрегионального промышленного химического кластера является частью большой работы по созданию Федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское Иркутской области, который в перспективе станет производственным, научным и технологическим ядром кластера», — отметила парламентарий.

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин напомнил, что проект паспорта проекта по развитию Федерального центра химии «Усолье – Сибирское» направлен на согласование в федеральные и региональные органы исполнительной власти. Он подчеркнул, что результатом создания этого центра станут новые высокотехнологичные производства малотоннажной и среднетоннажной химии. Юрин назвал реализацию проекта межрегионального промышленного химического кластера важнным шагом на пути к достижению технологического суверенитета страны.

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