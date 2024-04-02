На владельцев «Крокуса» подали заявление в СК из-за вспыхнувших кресел

Заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев подмосковного концертного зала «Крокус сити холл» об оказании небезопасных услуг подано в Следственный комитет РФ. Об этом заявил глава юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» адвокат Игорь Трунов, слова которого передает РИА Новости.

Отмечается, что документ был подан 2 апреля в 10.00 московскому времени. Заявление подали от имени 11 потерпевших, в том числе от Ивана Поморина, главы съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы «Пикник». В тексте отмечается, что после начала пожара в зале сразу же загорелись занавес сцены и кресла, хотя по регламенту они должны быть из огнеустойчивых материалов.

При этом Эмин Агаларов, сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова, заявлял ранее, что все системы безопасности в концертном зале работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление.

Позднее он рассказал, что огнезащитная система в «Крокусе» «сработала максимально», «есть помещения, вообще не поврежденные огнем», а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.

Сам председатель СК Александр Бастрыкин сказал на совещании с президентом Владимиром Путиным, что возможное нарушение требований пожарной безопасности станет одним из векторов расследования ведомства.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Они также подожгли здание. Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области.

Ранее спасшего людей в «Крокусе» подростка наградили в Госдуме.