Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, из-за какой болезни Шакро Молодой вышел на свободу

«112»: криминальный авторитет Шакро Молодой вышел на свободу из-за глаукомы

Вор в законе Шакро Молодой (настоящее имя – Захарий Калашов) рассказал, по какой причине он вышел на свободу раньше срока. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам самого мужчины, у него проблемы со зрением. Врачи диагностировали глаукому. Это заболевание характеризуется повышением внутриглазного давления из-за нарушения оттока водянистой влаги.

В беседе с правоохранителями Калашов заявил, что после освобождения планирует жить в Москве. В криминальном мире на данный момент у него статуса нет.

До этого Калашова освободили за три года и десять месяцев до окончания срока. Вора в законе арестовали в 2016 году в рамках дела о вымогательствах с применением насилия. По версии правоохранителей, Шакро Молодой в 2015 году приехал в один из ресторанов Москвы и стал вымогать у нее деньги. В результате произошла перестрелка.

Ранее во Владимирской области полиция поймала действующего криминального авторитета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами