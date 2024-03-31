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Патриарх Кирилл назвал украинских раскольников «компанией ряженых»

Патриарх Кирилл назвал священников раскольнической ПЦУ «компанией ряженых»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) «компанией ряженых». Его слова в проповеди после литургии в храме святого равноапостольного князя Владимира передает ТАСС.

По словам патриарха, те, кто всегда боролся с православной Русью, не оставляют свои мечты «разделить и разрушить» ее.

«И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом», — сказал он.

29 марта сообщалось, что сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) срезали замки и захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) нагрянула с обысками в центр правовой защиты УПЦ. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на протоирея адвоката Никиту Чекмана. По словам юриста, согласно украинскому законодательству, проводить обыск на рабочем месте могут только по определенному порядку, который сотрудники спецслужб не соблюдали. На место происшествия выехал адвокат правозащитного центра.

Ранее на Украине священника УПЦ приговорили к лишению свободы за поддержку России.

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