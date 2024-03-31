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Несовершеннолетнего мигранта выдворили из России после оскорбления губернатора

Школьника-мигранта выдворили из России из-за оскорбления губернатора Азарова

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Несовершеннолетнего уроженца Таджикистана выдворили из России вместе с матерью по причине нелегального пребывания в стране. Об этом сообщает samara.aif.ru.

По данным издания, проверку в отношении мигрантов организовали после того, как 12-летний школьник и его 15-летний брат записали обращение с оскорблениями в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Как пишет портал 63.ru, подростки решили записать видеоролик после серии драк в октябре 2023 года, в которых участвовали живущие в регионе мигранты из Средней Азии. После инцидента Азаров потребовал «самой суровой оценки» независимо от национальной принадлежности нападавших».

В своем ролике школьники пообещали осуществить в отношении губернатора действия сексуального характера, заявив, что задержанных «просто поставят на учет». Позднее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 319 УК (Оскорбление представителя власти). В октябре 2023 года авторов видеоролика задержали, однако, поскольку уголовная ответственность по этой статье наступает с 16 лет, а подростки на момент совершения преступления не достигли этого возраста, дело было прекращено. Младшего брата вместе с матерью выслали из России. Старший на данный момент остается в России — его арестовали как участника одной из драк в Самарской области.

В феврале этого года более 50 иностранцев отправили домой после рейда полиции в одном из хостелов Подмосковья.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который позволяет депортировать граждан других стран в случае, если они пристают к россиянам. По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, некоторые мигранты домогаются женщин, особенно летом, когда россиянки носят более открытую одежду.

Ранее в Подмосковье две сотрудницы полиции оформили более 1500 нелегальных мигрантов.

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