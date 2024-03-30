В российском регионе перевернулась лодка с рыбаками

В Приморье перевернулась лодка с семейной парой на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел между бухтами Прозрачная и Отрада. Лодка с мужчиной и слабовидящей женщиной на борту перевернулась. Семейной паре удалось самостоятельно добраться до суши, однако они не смогли преодолеть крутые скалы и обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место и эвакуировали женщину на лодке. Ее супруг надел гидрокостюм и вместе со спасателями пешком добрался вдоль берега до безопасного места.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сообщается, что медицинская помощь супругам также не потребовалась.

До этого в Магадане трех рыбаков, вышедших в море в бухте Нагаева, унесло в открытое море. Из-за сильного ветра и высокой волны спасателям пришлось искать рыбаков около полутора часов.

Ранее на Байкале под лед провалился автомобиль с россиянами.