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В Госдуме прокомментировали шансы признания Пугачевой иноагентом

Депутат Соловьев заявил, что Пугачева станет иноагентом при законных основаниях

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Алла Пугачева получит статус иностранного агента при законных на это основаниях. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы Сергей Соловьев.

«Решение о проведении процедуры по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом я считаю исключительно верным и, повторюсь, уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно», — заявил Соловьев.

Депутат добавил, что на данный момент пока рано говорить о сроках этого решения — но оно будет принято обязательно, если найдутся законные основания.

До этого звездный адвокат Сергей Жорин ответил на слух о якобы запущенной проверке певицы Аллы Пугачевой на предмет признания ее иностранным агентом.

По словам Жорина, опубликовавший документ от Генпрокуратуры активист Виталий Бородин обратился не по адресу и из документа не следует, что министерству юстиции даны поручения инициировать процедуру.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможном признании Пугачевой иноагентом.

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