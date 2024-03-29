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Во Франции создадут «мобильные силы» для охраны учреждений

Министр Беллубе: Франция создает «мобильные силы» для безопасности учреждений

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Министр образования Франции Николь Беллубе сообщила в эфире телеканала BFMTV о создании «мобильных сил» для обеспечения безопасности школьных учреждений и персонала в случае возникновения угроз.

«С моей стороны, что касается физической безопасности, я разверну по всей стране мобильные силы для школ, которые можно будет направить в школы, испытывающие трудности», — сказала она.

По данным журналистов, новая структура, в которую войдут специалисты разных профилей, будет запущена к началу нового учебного года, а при возникновении кризисных ситуаций она может быть развернута в течение 48 часов по всей стране.

Более четкие контуры новой структуры будут обозначены по итогам рабочей встрече 4 апреля.

До этого сообщалось, что страны Европы увеличили меры безопасности из-за приближения Летних Олимпийских игр, которые пройдут во Франции, и роста террористической активности. Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже.

Ранее эксперт объяснил, почему на Западе стали чаще говорить об угрозе со стороны РФ.

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