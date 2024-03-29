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Украинцам порекомендовали готовиться к отключениям электроэнергии

Центр исследования энергетики предупредил украинцев об энергодефиците летом

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РИА «Новости»

Жителям Украины необходимо готовиться к отключениям света летом из-за повреждений энергообъектов. С таким заявлением выступил директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.

«Мы в весеннем нижнем пике потребления», — отметил он.

По прогнозам Харченко, летом ситуация изменится. Пик потребления электричества, скорее всего, произойдет во второй половине июля — в августе. Директор центра не исключил дефицита электричества даже при условии максимального импорта. Он добавил, что жителям Украины нужно быть готовыми к «определенным ограничениям потребления».

Харченко отметил, что еще сложнее говорить о следующем отопительном сезоне, который требует экстренных мер, очень быстрого реагирования и масштабной подготовки.

»<…> на покрытие зимнего потребления нам не будет хватать существенных объемов генерации», — резюмировал руководитель.

До этого минэнерго Украины призвало скрывать последствия ударов России.

Ранее в Киеве предложили, чтобы заключенные вырабатывали электричество на велогенераторах.

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