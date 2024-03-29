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«Должны компенсировать»: питерский вуз объяснил введение платы за прогулы

«Ридус»: платить студентам СПбГПМУ придется за прогулы индивидуальных занятий

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете подтвердили введение нового правила, по которому со студентов будут взимать плату за прогулы. Однако распространить такую практику планируется лишь на случаи пропуска дополнительных индивидуальных занятий, объяснили «Ридусу» в пресс-службе вуза.

Положение о дополнительных образовательных услугах еще рассматривается и окончательно не утверждено, отметили в университете. Предполагается, что прогульщикам придется платить компенсацию за учебные часы преподавателей, проводящих дополнительные занятия, в случае их пропуска без уважительной причины.

В вузе подчеркнули, что руководствовались желанием помочь учащимся получить знания и успешно сдать экзамены, избежав отчисления.

«Индивидуальные занятия со студентами — это дополнительная нагрузка, которая должна оплачиваться. Иначе получается, что за счет добросовестных студентов учатся те, кто к учебе относится недостаточно ответственно», — заявили в пресс-службе вуза, добавив, что это мешает также повышать учащимся стипендии.

Оплаты будут проводиться официально по договору, заверили в СПбГПМУ, не уточнив, впрочем, будут ли эти взыскания облагаться налогом.

Напомним, на сайте вуза опубликовали информацию, что студентам-прогульщикам, желающим сдать зачеты, придется перепосетить занятие, заплатив 850 рублей. Если речь идет о групповом уроке, в котором принимают участие более пяти студентов, то плата составит 700 рублей с человека. На ситуацию обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, призвав Минобразования и прокуратуру провести проверку.

Ранее президент Владимир Путин призвал повысить стипендию для студентов приоритетных направлений.

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