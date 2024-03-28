Песков высказался о словах Путина об «окне» на границе с Украиной

Слова президента России Владимира Путина об «окне» для террористов на границе с Украиной необязательно означают наличие проблем с охраной этого участка со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что следственные действия ведутся. По мере того, как будет официальная информация, она будет озвучена, в том числе и по этому вопросу», — отметил он.

При этом представитель Кремля заверил, что пока не готов дать конкретного объяснения слов российского лидера об «окне» на границе.

«По вопросу, который вы упомянули. Слишком мало времени прошло, нужно побольше времени, чтобы возникли аргументированные версии», — заключил Песков, отвечая на уточняющий вопрос одного из журналистов.

Днем 23 марта, на следующий день после теракта, Владимир Путин выступил с видеообращением по поводу произошедшего в «Крокусе». Президент в том числе упомянул, что для террористов «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

При этом российский лидер не уточнил, о каком именно участке идет речь. Четверых подозреваемых задержали в Брянской области, приграничном российском регионе. Эта область России граничит с Черниговской и Сумской областями Украины, а также с Гомельской областью Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 марта заявлял, что террористы отказались от побега на территорию республики, так как внутри страны приняты особые меры безопасности, а взаимодействие спецслужб России и Белоруссии находится на высоком уровне.

Ранее Путин рассказал о ходе следствия по делу о теракте в «Крокусе».