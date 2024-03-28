Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков высказался о словах Путина об «окне» на границе с Украиной

Песков: рано уточнять слова Путина об «окне» на границе с Украиной после теракта

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина об «окне» для террористов на границе с Украиной необязательно означают наличие проблем с охраной этого участка со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что следственные действия ведутся. По мере того, как будет официальная информация, она будет озвучена, в том числе и по этому вопросу», — отметил он.

При этом представитель Кремля заверил, что пока не готов дать конкретного объяснения слов российского лидера об «окне» на границе.

«По вопросу, который вы упомянули. Слишком мало времени прошло, нужно побольше времени, чтобы возникли аргументированные версии», — заключил Песков, отвечая на уточняющий вопрос одного из журналистов.

Днем 23 марта, на следующий день после теракта, Владимир Путин выступил с видеообращением по поводу произошедшего в «Крокусе». Президент в том числе упомянул, что для террористов «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

При этом российский лидер не уточнил, о каком именно участке идет речь. Четверых подозреваемых задержали в Брянской области, приграничном российском регионе. Эта область России граничит с Черниговской и Сумской областями Украины, а также с Гомельской областью Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 марта заявлял, что террористы отказались от побега на территорию республики, так как внутри страны приняты особые меры безопасности, а взаимодействие спецслужб России и Белоруссии находится на высоком уровне.

Ранее Путин рассказал о ходе следствия по делу о теракте в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами