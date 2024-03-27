Россиянам рассказали, как правильно обрабатывать деревья на даче в марте

Март является наиболее благоприятным временем для обрезки деревьев на дачных участках, процедуру стоит проводить в период, когда температура воздуха днем будет стабильно выше 0°C. Об этом Life рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Если соседские деревья затеняют участок, то существуют правила по устранению этих недостатков. Согласно четко установленным нормативам, минимальное расстояние от ствола высокорослого дерева до границы соседнего участка должно быть 4 метра, среднерослого — два метра, кустарника — один метр. В случае возникновения споров суд может обязать соседа даже срубить деревья, поэтому в начале дачного сезона стоит позаботиться о своих деревьях», — предупредил депутат.

Кроме того, в начале весны можно начинать борьбу с вредителями, продолжил он. По его словам, для этого можно использовать ловушки из бумаги или пленки для вредителей или очищать стволы деревьев от старой коры, удалять прикорневые поросли, прорыхлить верхний слой и обработать препаратами. Еще один способ — убирать опавшие листья и растительные остатки, которые находятся рядом с деревьями.

Чаплин добавил, что на участках можно устанавливать кормушки, чтобы привлекать птиц, которые являются отличным помощником в борьбе с вредителями.

Член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов до этого говорил, что в начале нового дачного сезона садоводам следует изучить новые законодательные нормы и проверить свои участки на наличие запрещенных растений. Это позволит избежать административного или даже уголовного преследования, подчеркнул он.

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