Глава Росгвардии пообещал отомстить за любое покушение на Россию и ее граждан

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил с Днем войск национальной гвардии военнослужащих, сотрудников и ветеранов ведомства. При этом он заявил, что личный состав войск Росгвардии будет мстить за всякое покушение на Россию и ее граждан. Соответствующее обращение по случаю профессионального праздника опубликовано на сайте ведомства.

Золотов подчеркнул, что подразделения Росгвардии благодаря слаженным действиям эффективно противодействуют терроризму и экстремизму, надежно охраняют государственные объекты и имущество граждан, поддерживают качество контроля за оборотом оружия.

Он поблагодарил весь личный состав войск национальной гвардии за безупречную службу, профессионализм, стойкость и личное мужество, верность Отчизне и войскам. Золотов выразил особую признательность бойцам и командирам, выполняющим задачи в составе группировок войск, обеспечивающих достижение целей специальной военной операции (СВО).

Он также обратил внимание, что очередная годовщина образования войск правопорядка омрачена трагическими событиями, которые 22 марта произошли в подмосковном Красногорске.

«Каждый акт агрессии лишь вновь подтверждает звериную сущность противника, нацеливая нас на более активное уничтожение врага! Не сомневаюсь, что мы отомстим за всякое покушение на нашу страну и ее граждан», — сказал Золотов.

Он добавил, что росгвардейцы приложат максимум усилий для приближения победы России.

До этого руководитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), как и руководство остальных спецслужб республики, являются законной целью для российских вооруженных сил, как и все, кто совершают преступления против РФ.

Ранее Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокус Сити Холле».