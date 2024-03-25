Опубликовано видео с новыми фигурантами дела о теракте в «Крокусе»

В суд были доставлены еще трое фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идет об Исроиле Исломове и двух его сыновьях, Аминчоне и Диловаре. Видео с ними опубликовал Telegram-канал 112.

Накануне этих мужчин вызвали в Следственный комитет России на допрос. Позже их задержали по подозрению в причастности к теракту.

25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Все четверо — граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение. 25 марта в СМИ появились многочисленные свидетельства того, что террористы планировали свое нападение заранее. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее родственник террориста рассказал о его поведении незадолго до стрельбы в «Крокусе».