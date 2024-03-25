В Херсонской области заявили о планах переоборудовать Северо-Крымский канал

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Северо-Крымский канал в регионе планируется частично переоборудовать, чтобы накапливать в нем воду. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы региона, есть подземные воды в достаточно большом количестве, которые нужно поднять на поверхность и сохранить.

«Поэтому [Северо-Крымский] канал мы планируем частично переоборудовать в озера или пруды, в которых будет сохраняться вода, потом которую можно использовать для орошения земли», — сказал губернатор.

В сентябре 2023 года спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что подача воды на полуостров из Днепра будет восстановлена.

Северо-Крымский канал позволяет воде из Днепра поступать на территорию Крыма. В 2014 году канал был перекрыт властями Украины, однако в марте 2022 года он был разблокирован. После этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал решит проблему водоснабжения Крыма навсегда.

Ранее Сальдо рассказал о диверсии в отношении ВСУ.