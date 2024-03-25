В российские торговые центры захотели внедрить вооруженную охрану

Московские и федеральные власти хотят усилить безопасность в российских торговых центрах, рассматривается внедрение вооруженной охраны на входах в ТЦ. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, о мерах может быть объявлено уже в начале этой недели.

Президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров заявил, что речь идет о сотрудниках «Росгвардии», полиции, вневедомственной охраны, а также ЧОПах, имеющих лицензии на использование оружия. Кроме того, собственников торговых центров обяжут проверить паспорта объектов на предмет соответствия всем нормам антитеррористической безопасности. При этом Шакиров уточнил, что пока непонятно, есть ли в данный момент доступные для этого ресурсы.

Российский совет торговых центров подтвердил изданию, что московские и федеральные власти действительно рассматривают варианты усиления безопасности в ТЦ. Член президиума организации Дмитрий Томилин сообщил, что речь идет о выставлении вооруженной охраны на входах в объекты.

До этого сообщалось, что в российских торговых центрах после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» усилили охрану.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».