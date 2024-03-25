Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российские торговые центры захотели внедрить вооруженную охрану

Союз торговых центров заявил об идее выставить вооруженную охрану в ТЦ Москвы

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Московские и федеральные власти хотят усилить безопасность в российских торговых центрах, рассматривается внедрение вооруженной охраны на входах в ТЦ. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, о мерах может быть объявлено уже в начале этой недели.

Президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров заявил, что речь идет о сотрудниках «Росгвардии», полиции, вневедомственной охраны, а также ЧОПах, имеющих лицензии на использование оружия. Кроме того, собственников торговых центров обяжут проверить паспорта объектов на предмет соответствия всем нормам антитеррористической безопасности. При этом Шакиров уточнил, что пока непонятно, есть ли в данный момент доступные для этого ресурсы.

Российский совет торговых центров подтвердил изданию, что московские и федеральные власти действительно рассматривают варианты усиления безопасности в ТЦ. Член президиума организации Дмитрий Томилин сообщил, что речь идет о выставлении вооруженной охраны на входах в объекты.

До этого сообщалось, что в российских торговых центрах после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» усилили охрану.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами