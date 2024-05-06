В Совете Федерации предложили возвращать водительские права за военный контракт

В России могут начать возвращать изъятые водительские права за заключение военного контракте в зоне СВО. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет ТАСС. Речь идет о россиянах, проходящих по воинским должностям, требующих права управлением транспортом.

Кутепов пояснил, что сейчас в зоне СВО востребованы водители, которые могут управлять транспортными средствами различных категорий. При этом у некоторых из них может быть изъято удостоверение по какой-то причине. Для такой категории граждан и был разработан новый законопроект, отметил глава комитета. Изменения предлагается в нести в КоАП РФ.

«Водительское удостоверение, изъятое у такого лица, подвергнутого лишению права управления транспортным средством соответствующего вида, возвращается после заключения им контракта о прохождении военной службы или контракта о пребывании в добровольческом формировании после уплаты в установленном порядке наложенных на него административных штрафов», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что для возвращения удостоверения водитель, которого лишили прав за пьяное вождение, также должен будет пройти медицинскую комиссию.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге местному жителю пришлось выплатить задолженность по алиментам 17-летней дочери, чтобы вернуть себе водительское удостоверение. Как рассказали судебные приставы, 38-летний петербуржец долгое время нигде не работал и накопил долг в размере 1,1 млн рублей. Ограничение мужчины в возможности водить автомобиль, по мнению сотрудников службы, сыграло решающую роль в исполнении отцом своих обязательств перед дочерью. Приставы напомнили, что водительские права могут отобрать до момента, пока алиментщик не погасит долг полностью.

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