Комитет Верховной рады по вопросам местного самоуправления выступил с предложением переименовать село Надеждовка в Одесской области на юге Украины в Шампань. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Комитет <…> поддержал переименование села Надеждовка <…> в Шампань», — написал он.

Для принятия решения проект постановления должен набрать в парламенте не менее 226 голосов. До 1945 года этом населенный пункт назывался Гофнунгсфельд.

В конце февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к своей германской коллеге Анналене Бербок с рекомендацией убрать в немецком языке из названия города Одесса одну букву «с», как это принято в украинском языке. Он напомнил, что недавно германский МИД изменил в своих документах написание названия Киева на немецком языке в соответствии с правилами украинского языка.

До этого на Украине задумались о «переименовании» крымских городов. Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в телеэфире призналась, что мечтает называть Симферополь Акмесджитом.

Ранее Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна в честь новых городов РФ.