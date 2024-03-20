Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде предложили переименовать село Надеждовка под Одессой в Шампань

Рада планирует переименовать село Надеждовка Одесской области в Шампань

close
100%
РИА Новости

Комитет Верховной рады по вопросам местного самоуправления выступил с предложением переименовать село Надеждовка в Одесской области на юге Украины в Шампань. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Комитет <…> поддержал переименование села Надеждовка <…> в Шампань», — написал он.

Для принятия решения проект постановления должен набрать в парламенте не менее 226 голосов. До 1945 года этом населенный пункт назывался Гофнунгсфельд.

В конце февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к своей германской коллеге Анналене Бербок с рекомендацией убрать в немецком языке из названия города Одесса одну букву «с», как это принято в украинском языке. Он напомнил, что недавно германский МИД изменил в своих документах написание названия Киева на немецком языке в соответствии с правилами украинского языка.

До этого на Украине задумались о «переименовании» крымских городов. Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в телеэфире призналась, что мечтает называть Симферополь Акмесджитом.

Ранее Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна в честь новых городов РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами