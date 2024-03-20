Отель «AZIMUT Сити» загорелся в Петербурге

Пожар начался в отель «AZIMUT Сити» горит на Лермонтовском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

«Очевидцы заметили густой дым, исходящий от крыши гостиницы», — уточнили в сообщении.

По информации канала, на 16-м этаже произошло возгорании в момент приготовления пищи в ресторане «Ф1». Данные о возгорании поступили в оперативные службы в 18:00. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия. Информация о пострадавших выясняется.

В среду, 20 марта очевидцы заметили черный дым в районе Комсомольского проспекта в Москве.

Накануне возгорание зафиксировали в Приморье на крупном складе. Пожар произошел в Уссурийске. Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров. На кадрах с места происшествия заметно, как внутри здания разгорается огонь, который затем перекинулся на крышу.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.