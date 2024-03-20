Названа самая счастливая страна в мире

Финляндию признали самой счастливой страной в мире. Данные об этом появились в ежегодном Всемирном докладе счастья, который эксперты подготовили по заказу ООН.

В докладе отметили, что страна признана самой счастливой уже седьмой год подряд. Второе место по уровню счастья заняла Дания, на третьем месте — Исландия. Россия расположилась на 72-м месте, Казахстан на 49-м, Украина — на 105-м. На последнем месте (143-м) оказался Афганистан, как и в прошлом году, отметили эксперты.

Всемирный доклад счастья публикуют с 2012 года по инициативе Генеральной ассамблеи ООН. Исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень соцподдержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и др.

До этого косметический бренд BISOU решил выяснить, что дарит женщинам улыбку и чувство счастья. Оказалось, что для 61,55% опрошенных россиянок женское счастье — это семья и дети. 49,33% респонденток делают счастливыми любовь и уважение, а 29,63% опрошенных связывают счастье женщины с самореализацией.

Ранее ученые выяснили, что осознанность зависит от генетики человека.