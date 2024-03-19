Зоозащитница напала на компанию охотников и отправила двух человек в больницу

На юго-западе Франции женщина, выступающая против охоты, поссорилась с группой охотников и отправила двоих в больницу. Об этом пишет Sud-Ouest.

Инцидент произошел 17 марта в Валь-де-Вирве, департамент Жиронда. Автомобилистка заметила у дороги компанию охотников, в которой было около 10 человек. Женщина остановилась и вступила в спор с мужчинами, она оскорбляла их, давая понять, что выступает против добычи диких животных. Однако ей не удалось ничего добиться и пришлось покинуть место происшествия.

Через некоторое время она вернулась, на этот раз вооружившись бейсбольной битой и баллончиком со слезоточивым газом. Она дважды успела его использовать, а затем села к себе в машину и, отъезжая задним ходом, сбила двух охотников. По предварительным данным, один из них получил травму плеча, обоих пришлось госпитализировать.

В тот же день активистка движения против охоты обратилась в полицию, оформив явку с повинной, и была взята под стражу.

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