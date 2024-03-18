Сбер открыл регистрацию на «Зеленый марафон – 2024» в городах России

Стартовала регистрация на 11-й «Зеленый марафон» Сбера, который пройдет в 60 городах России в День защиты детей – 1 июня, сообщает пресс-служба Сбера.

Все средства, которые будут собраны от регистрации участников в Москве, направят в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» для организации занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

В Москве старт и финиш марафона состоится на Васильевском спуске. Для участников организуют забеги на 400, 600 и 800 метров, а также на 4,2 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Также в рамках марафона пройдет скандинавская ходьба на 4,2 км и командная эстафета.

В других городах участники пробегут основную дистанцию – 4,2 км, одну десятую часть марафона и детский забег.

«Зеленый марафон превратился в настоящий праздник для всей семьи с различными развлекательными мероприятиями на любой вкус и возраст. Всего за 10 лет в нашем марафоне приняло участие более одного миллиона человек, и в этом году забег станет одним из самых массовых мероприятий страны», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Напомним, в Зеленом марафоне в 2023 году приняли участие 126 тыс. бегунов и 120 тыс. болельщиков.