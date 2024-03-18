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Москвичам спрогнозировали потепление после ночных морозов и мокрого снега

Синоптик Шувалов: холод и осадки в Москве к концу недели сменятся потеплением

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Игорь Иванко/Агентство «Москва»

В течение этой недели погода в Москве будет отличаться непостоянством. Жителей столицы ожидают морозы в ночные часы, мокрый снег и при этом повышение температуры до +8 градусов к выходным, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов телеканалу «360».

По словам Шувалова, сейчас над северной частью европейской территории страны находится холодный антициклон, из-за которого завтра в столице заметно похолодает. Днем будет от 2 до 4 градусов выше нуля, ночью вернутся морозы, предупредил синоптик.

До конца недели температура воздуха будет постепенно расти, пообещал Шувалов.

«Все-таки время берет свое, продолжительность дня достаточно высокая. Появится солнце на небе, и поэтому, хотя ночью до конца недели и сохранятся морозы –2… –4 градуса, дневная температура повысится сначала до +4… +6, а в самом конце недели — до +6… +8 градусов», — рассказал он.

Помимо понижения температуры воздуха, завтра, во вторник, в Москве может пройти небольшой мокрый снег. В то же время сугробы продолжат таять, заключил Шувалов.

Напомним, накануне в столице отмечалось аномальное тепло – температура воздуха превышала норму на 5 градусов.

Ученые ранее научились предсказывать погоду по скорости таяния льдов Гренландии.

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