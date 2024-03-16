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Власти Воронежской области прокомментировали громкие звуки в регионе

Губернатор Гусев: ситуация в Воронежской области под контролем

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию в регионе.

По его словам, оперативная ситуация находится под контролем. Гусев отметил, что громкие звуки, которые слышали горожане, никак не связаны с угрозой для их безопасности.

Утром 16 марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что украинский беспилотник атаковал Сызранский НПЗ в регионе.

В ночь на субботу, 16 марта, Гусев сообщил, что в регионе введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вечером 14 марта Гусев заявлял, что в Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотников. Он отметил, что силы ПВО наготове. Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от областного правительства или от МЧС России.

До этого Гусев сообщил, что в ночь на 13 марта над Воронежской областью сбили свыше 30 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее два беспилотника попытались атаковать Липецкую область.

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