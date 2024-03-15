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В Москве задержали девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней

СК возбудил дело на вылившую зеленку в урну для бюллетеней девушку

В Москве возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке. Об этом сообщили в Следственном комитете Москвы.

По данным следствия, 15 марта 2024 года женщина, находясь на одном из избирательных участков в Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, после чего была задержана. Подозреваемая будет доставлена для допроса в подразделение столичного Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

По данным Baza, девушка залила урну зеленкой. При этом кто-то инструктировал ее по телефону, отметили очевидцы.

До этого зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что комиссия обратится к Росгвардии и МВД из-за порчи бюллетеней на избирательных участках. По его словам, в двух регионах избиратели вылили в урну чернила, предположительно, ради денежного вознаграждения.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в России на избирательные участки пришли собаки, кабан и куклы Барби.

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