Украинские СМИ сообщают о ряде взрывов

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило, что взрывы произошли в окрестностях Николаева, на окраине Запорожья и на левом берегу Киева, где воздушная тревога не объявлялась.

«Сообщают о взрыве на левом берегу Киева. Тревога в городе не объявлялась», — говорится в публикации.

Кроме этого, украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.

Также журналисты пишут, что воздушная тревога объявлена в районе Харькова.

11 марта в Запорожье произошли несколько взрывов. На подконтрольной Украине части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены, заявил глава подчиненной Киеву администрации региона Иван Федоров. Он не уточнил, сколько объектов были повреждены и какие именно разрушения были получены.

Ранее фермеры Белгородской области стали получать компенсации за атаки ВСУ.