Украинские СМИ сообщают о ряде взрывов

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило, что взрывы произошли в окрестностях Николаева, на окраине Запорожья и на левом берегу Киева, где воздушная тревога не объявлялась.
«Сообщают о взрыве на левом берегу Киева. Тревога в городе не объявлялась», — говорится в публикации.
Кроме этого, украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.
Также журналисты пишут, что воздушная тревога объявлена в районе Харькова.
11 марта в Запорожье произошли несколько взрывов. На подконтрольной Украине части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены, заявил глава подчиненной Киеву администрации региона Иван Федоров. Он не уточнил, сколько объектов были повреждены и какие именно разрушения были получены.
Ранее фермеры Белгородской области стали получать компенсации за атаки ВСУ.