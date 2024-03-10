В Ватикане объяснили слова папы Римского об Украине и белом флаге

Говоря о том, что Украина должна поднять белый флаг и пойти на переговоры с Россией, Папа Римский Франциск не имел в виду, что Киеву нужно капитулировать. Об этом пишет Vatican News со ссылкой на главу пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Как объяснил Бруни, белый флаг упомянул интервьюер, а папа просто использовал предложенную фразу для обозначения перемирия, достичь которого можно путем переговоров. В пресс-службе отметили, что в другой части интервью папа Франциск подчеркнул: переговоры никогда не равны капитуляции.

Интервью с папой Римским опубликовали 9 марта. В нем понтифик пришел к выводу, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг». Как считает папа Римский, в настоящее время есть много государств, готовых выступить в качестве посредников в конфликте на Украине, например Турция.

Ранее папа Римский Франциск осудил гендерную теорию.