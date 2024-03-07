В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве

Состояние двух из восьми пострадавших в аварии на Шагонарской ТЭЦ крайне тяжелое. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Он рассказал, что восемь пострадавших доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу.

«Двое из них по-прежнему в крайне тяжелом, шестеро — в тяжелом состоянии», — сказал Кузнецов, подчеркнув, что ухудшения состояния на фоне транспортировки не было.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе произошел взрыв, после которого началось возгорание. Ранения и травмы получил 21 человек. Город Шагонар остался частично без отопления.

Утром 7 марта спецборт Ил-76 МЧС России с восемью пострадавшими при взрыве на ТЭЦ вылетел из Кызыла в Красноярск. Решение об отправке было принято на консилиуме, в котором принимала участие комиссия врачей из Москвы.

Ранее сообщалось, что в Туву после аварии на ТЭЦ доставят 17 модульных котельных.