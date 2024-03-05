В Петербурге задержали двух мужчин за съемку ТЭЦ с квадрокоптера

Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин за съемку с квадрокоптера прилегающей к Автовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) территории в Санкт-Петербурге. Таксиста, который их вез, также привели в отделение полиции, сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в Telegram-канале.

Запуск дрона производился рядом с охраняемым зданием. У задержанных при себе не было разрешения на полет квадрокоптера.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к ТЭЦ после того, как персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Автовская ТЭЦ является крупнейшим энергоисточником в юго-западной части Санкт-Петербурга. Станция обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания в пяти районах города.

Запрет на использование беспилотных воздушных судов в Санкт-Петербурге без специального на это разрешения действует до 15 апреля 2024 года. Он вступил в силу в начале мая 2023 года, после чего несколько раз продлевался.

Ранее записавший клип на песню Shaman фермер заявил, что готов заплатить штраф за дрон.