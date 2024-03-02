В Крыму детеныш кунгуру сделал первые самостоятельные прыжки

Детеныш кенгуру в бахчисарайском зоопарке впервые покинул сумку матери. Об этом РИА Новости сообщил директор зоопарка Виктор Жиленко.

«Детеныш семейства больших рыжих кенгуру выбрался из маминой сумки, в которой фактически жил около полугода», — сообщил Жиленко.

Директор зоопарка пояснил, что для детенышей кенгуру находится в маминой сумке является нормальным — они воспринимают ее как собственный дом. Однако первые шаги и прыжки малыша дают понять, что он хочет самостоятельно изучать мир.

Теперь в зоопарке планируют выбрать кенгуренку имя.

До этого генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала новое видео с панденком Катюшей.

На нем панденок резвится с матерью около входа в вольер: Катюша пытается бороться с Дин Дин, а затем забирается в ванну с водой, которую приготовили работники зоосада.

Ранее Московский зоопарк показал, как Дин Дин заносит панденка Катюшу в вольер.