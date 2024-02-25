Стало известно, сколько ветхих зданий восстановили в Москве в 2023 году

В 2023 году в Москве отремонтировали 344 здания, которые находились в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в городе продолжается работа по выявлению ветхих зданий и строений.

«Наша работа позволяет восстанавливать архитектурный облик города и в то же время избавлять его от особо опасных сооружений. За 2023 год в столице демонтировали 546 аварийных объектов, их общая площадь превысила 541,5 тыс. квадратных метров. Также было восстановлено 344 ветхих строения общей площадью 736,8 тыс. квадратных метров», – сказал он.

Работа по выявлению ветхих и аварийных объектов для их дальнейшего восстановления или сноса была начата в Москве в 2020 году.

До этого стало известно, что в 2024 году в Москве начнется капитальный ремонт здания театра «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна», он был включен в план по ремонтным работам по итогам прохождения необходимых экспертиз.

Ранее мэр Москвы Собянин рассказал, какие новые дороги появятся в столице.